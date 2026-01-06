Festival Caméras Rebelles, 10ème édition – Hongrie / Democracy Noir – Doc de Connie Field, 2024, 90mn Ciné-TNB Rennes Dimanche 11 janvier, 18h00 6,50€, Sortir

Face aux coups infligés par Viktor Orban aux libertés, trois femmes témoignent d’une résistance vitale pour la démocratie et les droits humains. Avec Estelle Delaine, politiste et sociologue, Rennes2.

Face aux coups répétés infligés par Viktor Orban aux libertés, la lutte sans relâche de trois femmes courageuses: une politicienne, une journaliste et une militante. Elles luttent face à celui qui a su saper les institutions démocratiques hongroises tout en maintenant sa popularité auprès de la majorité des citoyens. Celui qui est devenu un modèle des nationalistes bien au-delà de l’Europe. Mais au cœur de cet autoritarisme qui se développe aujourd’hui en Europe, une résistance vitale subsiste. Avec les témoignages de Timea, Babett et Niko, nous voyons de près ce qu’il faut pour reconquérir la démocratie et les droits humains qui lui sont associés.

**Intervenante** : Estelle Delaine, politiste et sociologue, spécialiste de l’extrême droite européenne, maîtresse de conférences en science politique de l’Université Rennes 2.

