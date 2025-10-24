Festival Caméras Rebelles d’Amnesty International Rennes -10ème édition Cinéma du TNB Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 16h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 6€

Quelle démocratie pour défendre les droits humains ? Quelles résistances restent possibles ? Hongrie, quand la démocratie vacille/Democracy Noir – film de Connie Field, 2024, 1h30, avec Estelle Dela…

Pour la 10e édition du festival **Caméras Rebelles,** qui se déroulera du 7 au 11 janvier 2026 dans différents cinémas de Rennes et Cesson-Sévigné, Amnesty International Rennes a souhaité interroger sur la réelle capacité de nos démocraties à défendre les droits humains.

Dans un monde en crise une question s’impose. Peut-on encore parler de démocratie si elle rend l’accès aux droits humains conditionnel, inégal, arbitraire ?Au nom de la lutte contre le terrorisme ou de la sécurité, des lois d’exception deviennent la norme et font reculer les libertés publiques.

Les discours et actes racistes se multiplient, les discriminations s’enracinent, les peurs sont instrumentalisées au service d’intérêts politiques ou économiques. Le pouvoir des technologies s’accroît, les lobbies font pression sur les décideurs, au détriment des vies privées, de l’environnement, de la santé. Manipulations de l’information et collusions entre politiques, médias et grandes fortunes menacent la qualité du débat public.

Une société juste ne se décrète pas : elle se construit, par l’exercice critique de la pensée, le refus de l’indifférence et l’affirmation de la dignité humaine. Il est encore temps d’inventer et de partager de nouvelles formes de résistance favorisant une démocratie engagée dans la défense des droits humains.

**

Soirée de clôture**

**16h30 :** **Rencontre publique avec trois intervenants et intervenantes de presse** dans le cadre de l’exposition “Quand les crayons se rebellent”.

Le Festival revisitera les 10 années de Caméras Rebelles au travers d’une exposition de dessins de presse portant sur les droits humains.

Des dessinateurs et dessinatrices choisis parmi tant d’autres pour dénoncer avec humour ou révolte les atteintes à l’environnement, à la justice, aux médias ou aux lanceurs d’alertes, les dangers de l’intelligence artificielle ou les populismes, dont chaque coup de crayon est un geste de liberté, une arme pacifique pour défendre les droits humains.

**18h : Projection « Hongrie, quand la démocratie vacille /Democracy Noir » de Connie Field**

En présence de Estelle Delaine, politiste et sociologue, spécialiste de l’extrême droite européenne, maîtresse de conférences en science politique de l’Université Rennes 2.

Retrouvez toute la programmation 2026 sur : [https://cameras-rebelles.fr/](https://cameras-rebelles.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T23:00:00.000+01:00

1

rennes1@amnestyfrance.fr

Cinéma du TNB 1 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35040 Ille-et-Vilaine