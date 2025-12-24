FESTIVAL CAMERAS REBELLES – du 7 au 11 janvier 2026 Cinéma du TNB Rennes 7 et 11 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Amnesty internationale et le Cinéma du TNB vous invitent à 2 soirées et une exposition avec pour thématique : Quelle démocratie pour défendre les droits humains ?

Pour cette édition anniversaire (10 ans ! ), du festival Caméras Rebelles organisé par Amnesty International du 7 au 11 janvier 2026, le Cinéma du TNB vous invite à 2 soirées et une exposition avec pour thématique : Quelle démocratie pour défendre les droits humains ? Organisé par le groupe rennais d’Amnesty International, le festival Caméras Rebelles vise à informer et sensibiliser un large public à l’actualité des droits humains. Cette 10e édition interroge la réelle capacité de nos démocraties à défendre les droits humains. Dans un monde en crise, une question s’impose : peut-on encore parler de démocratie si elle rend l’accès aux droits humains conditionnel, inégal, arbitraire ?

**Programme au TNB :**

**Mer 07 janvier à 20h : Le repli, de Joseph Paris. Séance suivie d’une discussion entre le réalisateurJoseph Paris, et Aïssatou Rieumail, administratrice d’Amnesty International France.**

**Dim 11 à 16h : Exposition quand les crayons se rebellent. Rencontre avec les dessinateur·rices Morvandiau, Loïc Schvartz et Soph.**

**Dim 11 janvier à 18h : Hongrie quand la démocratie vacille / Démocracy noir, de Connie Field. droits humains qui lui sont associés.Séance suivie d’une rencontre avec Estelle Delaine, politiste et sociologue, spécialiste de l’extrême droite européenne et maîtresse de conférences en scinece politique de l’Université Rennes 2.**

« Au nom de la lutte contre le terrorisme ou de la sécurité, des lois d’exception deviennent la norme et font reculer les libertés publiques. Les discours et actes racistes se multiplient, les discriminations s’enracinent, les peurs sont instrumentalisées au service d’intérêts politiques ou conomiques. Le pouvoir des technologies s’accroît, les lobbies font pression sur les décideurs, au détriment des vies privées, de l’environnement, de la santé. Manipulations de l’information et collusions entre politiques, médias et grandes fortunes menacent la qualité du débat public. Une société juste ne se décrète pas : elle se construit, par l’exercice critique de la pensée, le refus de l’indi érence et l’a rmation de la dignité humaine. Il est encore temps d’inventer et de partager de nouvelles formes de résistance favorisant une démocratie engagée dans la défense des droits humains. »

– Le festival Caméras rebelles

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



