Festival Caméras Rebelles,10ème édition – Mediacrash : Qui a tué le débat public ? – Doc de Luc Hermann et Valentine Oberti, 2022, 96mn Cinéma Arvor Rennes Samedi 10 janvier, 18h00 6,40€, Sortir

Les coulisses de médias français, au service d’intérêts privés plus que de l’information et du débat, et leurs soutiens politiques. Avec les réalisateur-rices (de Premières lignes et de Mediapart).

Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux, utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Au détriment de l’information d’intérêt public. En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, hystérisent le débat. Avec la complicité de certains responsables politiques, qui s’en accommodent volontiers. Mediapart et Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias.

**Intervenant.e.s** : les réalisateur.rices Valentine Oberti, co-rédactrice de Mediapart et Luc Hermann, journaliste et producteur de Premières Lignes.

Début : 2026-01-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T20:30:00.000+01:00

http://cameras-rebelles.fr

Cinéma Arvor 11 Rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



