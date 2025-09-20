Festival Camille Claudel à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

Découvrez le Festival Camille Claudel à Fère-en-Tardenois à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Plongez dans l’univers artistique et culturel de Camille Claudel, une sculptrice de talent, lors de notre festival annuel. ️✨

Au programme :

– Une visite vivante de la commune… guidée par Camille Claudel

– Un pique-nique artistique et animé en plein air,

– Un jeu de piste pour enfants aidez Camille à retrouver ses outils pour terminer sa

commande !

– Et bien d’autres surprises à venir…

Rejoignez-nous pour célébrer l’art et la culture dans un cadre enchanteur.

Ne manquez pas cet événement unique en son genre !

Source Mairie de Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 7 85 45 90 81 communication@ville-ferentardenois.com

