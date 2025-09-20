Festival Camille Claudel à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois
Festival Camille Claudel à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois samedi 20 septembre 2025.
Fère-en-Tardenois Aisne
Découvrez le Festival Camille Claudel à Fère-en-Tardenois à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
Plongez dans l’univers artistique et culturel de Camille Claudel, une sculptrice de talent, lors de notre festival annuel. ️✨
Au programme :
– Une visite vivante de la commune… guidée par Camille Claudel
– Un pique-nique artistique et animé en plein air,
– Un jeu de piste pour enfants aidez Camille à retrouver ses outils pour terminer sa
commande !
– Et bien d’autres surprises à venir…
Rejoignez-nous pour célébrer l’art et la culture dans un cadre enchanteur.
Ne manquez pas cet événement unique en son genre !
Source Mairie de Fère-en-Tardenois 0 .
Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 7 85 45 90 81 communication@ville-ferentardenois.com
