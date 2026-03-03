Festival Campus Créatifs

Limoges Haute-Vienne





Début : 2026-03-09

fin : 2026-04-30



2026-03-09

Le Festival Campus Créatifs est un évènement affirme la reconnaissance des campus comme territoires de culture et permettent de célébrer la richesse des créations artistiques des étudiants et des personnels de l’université.

Pendant l’année universitaire, des pratiques artistiques encadrées par des professionnels sont proposées par le service culturel afin que les étudiants puissent valider leur engagement et acquérir des compétences. Des ateliers de pratiques culturelles permettent de poursuivre ainsi l’éducation artistique et culturelle à l’université, de valoriser et d’accompagner les initiatives étudiantes en lien avec les acteurs culturels du territoire.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’université. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

L’événement Festival Campus Créatifs Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole