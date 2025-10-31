Festival Canada Québec Attache ta tuque !!! Sur les pas des pionniers de la Nouvelle France. Les Muséales Tourouvre au Perche

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Pour la quatrième année, la Communauté de communes des Hauts du Perche organise l’évènement Attache ta tuque en lien avec l’histoire de nos ancêtres qui sont partis peupler le Canada.

La Tuque en québécois veut dire le bonnet, autrement dit « ça va décoiffer ».

Ce projet est né d’une coopération entre les territoires des Hauts du Perche, de Marennes-Oléron et de Normandie Sur Eure (Verneuil-sur-Avre) qui ont souhaité se rassembler ce week-end de novembre pour fêter leur lien avec leurs cousins canadiens. Retrouvez toutes les animations (Concert, escape game, animations historiques, jeux, patinoire, ateliers créatif, lecture de conte …..) sur le programme joint. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

L’événement Festival Canada Québec Attache ta tuque !!! Sur les pas des pionniers de la Nouvelle France. Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche