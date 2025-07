FESTIVAL CANOP’ART Route de Montauban Fronton

FESTIVAL CANOP’ART Route de Montauban Fronton vendredi 4 juillet 2025.

FESTIVAL CANOP’ART

Route de Montauban LA CANOPÉE Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-04

Festival Multi-arts

Programme :

Vendredi 4 juillet Une soirée rock déjantée avec Didier Super et les incontournables Masters du Rock :

Red Hot Chili Pampers

Atomik Blood

Mycose of You

Un premier jour en participation libre, alors pas d’excuse pour ne pas venir faire la fête !

Samedi 5 juillet Une journée immersive avec des ateliers d’initiation, du live painting, du jam manouche, un atelier scratch et B-Boying…

Et pour clôturer en beauté, Al Tarba & Senbei débarquent avec leur création explosive Rogue Monsters II !

Soirée en prévente entre 5 et 8€ Réserve vite ta place !

Et tout le week-end, on aura la chance d’accueillir Âme in Love pour un mapping géant qui promet d’en mettre plein les yeux !

Entrée sur participation libre le vendredi, prévente le samedi, possibilité d’adhérer à la Canopée des Arts. .

Route de Montauban LA CANOPÉE Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

English :

Multi-arts Festival

German :

Multi-Kunst-Festival

Italiano :

Festival multiartistico

Espanol :

Festival multiartes

L’événement FESTIVAL CANOP’ART Fronton a été mis à jour le 2025-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE