Festival CantaLatino 2025 Parc Miny’Toons Aurillac

Festival CantaLatino 2025
Parc Miny’Toons 1 Rue Jacquard Aurillac Cantal
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Concert + Cocktail
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 23:30:00
2025-09-13
★★ Festival CantaLatino 2025 ★★
L’événement Latino de l’année dans le Cantal revient pour sa deuxième édition le Samedi 13 septembre 2025.
Parc Miny’Toons 1 Rue Jacquard Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 62 68 98 cantalatinofestival@gmail.com
English :
?? CantaLatino 2025 Festival ??
Cantal’s Latino event of the year returns for its second edition on Saturday September 13, 2025.
German :
?? CantaLatino Festival 2025 ??
Das Latino-Event des Jahres im Cantal kehrt am Samstag, dem 13. September 2025, zu seiner zweiten Ausgabe zurück.
Italiano :
?? Festival CantaLatino 2025?
L’evento latino dell’anno nel Cantal torna per la sua seconda edizione sabato 13 settembre 2025.
Espanol :
?? Festival CantaLatino 2025 ?
El acontecimiento latino del año en el Cantal vuelve en su segunda edición el sábado 13 de septiembre de 2025.
