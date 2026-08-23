Festival Cap Danse 2026 Documentaire Danser la lumière Saint-Yvi
mardi 15 septembre 2026 · Saint-Yvi
Informations pratiques
Saint-Yvi
Festival Cap Danse 2026 Documentaire Danser la lumière
Maison des associations Saint-Yvi Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Projection documentaire
Loïe Fuller
danser la lumière
Sabine Krayenbühl, Zeva Oelbaum
Ce documentaire nous invite à découvrir l’univers fascinant de Loïe Fuller (1862-1928), figure pionnière de la danse moderne.
Artiste visionnaire, elle a révolutionné l’art de la scène en mêlant mouvement, lumière et innovation technique.
À travers des images d’archives, des témoignages et des reconstitutions, le film retrace le parcours singulier de l’artiste, célèbre pour sa danse serpentine qui transforme de vastes voiles blancs en formes mouvantes et lumineuses une flamme, une fleur, un papillon ou encore un oiseau en plein envol.
+ échange avec l’artiste à l’issue du spectacle
+ en lien avec le spectacle Loïe Fuller Research
Gratuit sur réservation 1 h 30
(réservation auprès du réseau des médiathèques de CCA) .
Maison des associations Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 94 77 06
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English :
L’événement Festival Cap Danse 2026 Documentaire Danser la lumière Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA
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