Festival Cap Danse Blind Dreams Rue Jacques Prévert Trégunc

Festival Cap Danse Blind Dreams Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 28 septembre 2025.

Festival Cap Danse Blind Dreams

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Blind dreams est une expérience corporelle et lumineuse où fragmentations du corps et de l’espace, états d’équilibres précaires, apparitions et disparitions de matières sont interrogées par la danse, la lumière, l’obscurité, la persistance rétinienne, la vidéo.



Un solo inspiré par le syndrome de Charles Bonnet, une forme spéciale d’hallucinations visuelles qui apparait quand la vue se détériore ou lorsque l’on est aveugle.

Décrites par des malvoyants comme un film muet, coloré, mobile, silencieux, très différent du rêve, ces hallucinations apparaissent et disparaissent par elles-mêmes sans aucune volonté de celui qui en est spectateur.

Durée 42 min. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Cap Danse Blind Dreams Trégunc a été mis à jour le 2025-09-11 par OTC CCA