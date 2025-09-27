Festival Cap Danse Masterclass Odile Duboc Salle Les Brigantines Trégunc

Festival Cap Danse Masterclass Odile Duboc Salle Les Brigantines Trégunc samedi 27 septembre 2025.

Festival Cap Danse Masterclass Odile Duboc

Salle Les Brigantines Kersidan Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre du festival Cap Danse.

Odile Duboc (1941-2010), tout au long de son parcours, a mis en place une technique par nécessité de transmettre ses valeurs.

Le cours qu’elle a développé sur de nombreuses années se fonde sur un apprentissage sensible du corps et de ses mécanismes.

Le travail cherche à rendre le corps disponible et prêt à répondre aux aspirations dynamiques et organiques du danseur, et accroît chez lui la conscience du groupe dans lequel il évolue.

Lors de cette masterclass, nous éprouverons cette technique, telle qu’Odile le proposait.

Les exercices nourris d’un imaginaire autour des éléments, d’une écoute respiratoire éveillent la musicalité propre à chacun.

Stéphane Imbert fait partie des 7 personnes nommées sur le testament artistique d’Odile Duboc pour continuer à faire vivre cette parole d’artiste pédagogue qui a marqué

l’histoire de la danse contemporaine française.

Durée 2h.

Sur réservation. .

Salle Les Brigantines Kersidan Trégunc 29910 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Cap Danse Masterclass Odile Duboc Trégunc a été mis à jour le 2025-09-11 par OTC CCA