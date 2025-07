FESTIVAL CAPFORCHA Salle des fêtes – Saint-Jory-de-Chalais Saint-Jory-de-Chalais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T18:00:00 – 2025-07-17T20:30:00

Fin : 2025-07-20T10:00:00 – 2025-07-20T21:30:00

FESTIVAL CAPFORCHA – à la croisée des chemins

Culture, biodiversité et résistance – un échange culturel entre le peuple autochtone Xavante du Brésil et la culture occitane du Périgord-Limousin

17 — 20 juillet 2025

Le FESTIVAL CAPFORCHA – à la croisée des chemins se propose de faire dialoguer la culture occitane du Périgord-Limousin avec celle des membres de la tribu Xavante Pimentel Barbosa, située dans la terre indigène du même nom, dans l’État brésilien du Mato Grosso. À cette occasion, l’association les ateliers de l’âge – lieu d’invention et de partage accueillera un groupe de six Xavantes de cette tribu au village de Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne. Co-porté par la Cie NO DRAMA, le Festival s’inscrit dans la Saison Culturelle Brésil-France 2025.

Rêvé à partir des réflexions, des désirs et du parcours artistique d’un chorégraphe-danseur, Pol Pi, ainsi que du rapport intime, sensible et spirituel que Tiphaine Besnard noue depuis neuf ans avec le Périgord, ce festival entend réunir deux cultures dont les savoirs-faire, les modes de vie, la spiritualité, les gestes, les danses, les musiques et les fêtes sont intrinsèquement liées à la biodiversité des territoires dans lesquels elles s’inscrivent et avec lesquels elles dialoguent.

Cet échange inter-culturel sera centré sur les liens ancestraux que les deux cultures tissent avec la biodiversité et sur la manière dont cette relation profonde contribue à la préservation de leurs territoires. Aussi riches que nécessaires, ces deux cultures sont pourtant menacées de disparition en raison du manque de soutien et de visibilité dont elles sont les victimes, ainsi que de la destruction de leurs territoires. Soutenir les initiatives locales pour préserver et transmettre les cultures traditionnelles devient une urgence tant politique qu’artistique.

La programmation se tiendra à la salle des fêtes de Saint-Jory-de-Chalais du 17 au 20 juillet et sera composée en journée par des tables rondes, débats, projections, expo photos, partage de savoirs et atelierslectures de contes et de mythes Xavantes et Occitans, un concert Xavante/Occitan et un Bal Trad/Forró.

La soirée d’ouverture se tiendra le 17 juillet au cinéma Le Clair de Thiviers avec la projection de trois courts-métrages documentaires sur la culture Xavante suivie d’une discussion avec le chef de la tribu Tsuptó Xavante et le cinéaste brésilien Gilson Costa.

Retrouvez le détail de la programmation : https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-de-l-age/evenements/festival-capforcha-1

Durant toute la durée du festival, une buvette et un espace restauration sera présent à partir de 19h les vendredis et dimanche et à partir de 15h le samedi.

Infos sur les hébergements et campings dans le livret du festival sur demande par mail : lesateliersdelage@gmail.com

Salle des fêtes – Saint-Jory-de-Chalais 14 Rue de la Paix, 24800 Saint-Jory-de-Chalais Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

© Les ateliers de l’âge