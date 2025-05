Festival Capoeira 2025 – Salle polyvalente Guenrouet, 13 juin 2025 21:00, Guenrouet.

Loire-Atlantique

Festival Capoeira 2025 Salle polyvalente 5 rue de l'Abbé Blanconnier Guenrouet Loire-Atlantique

Début : 2025-06-13 21:00:00

fin : 2025-06-13 21:00:00

2025-06-13

2025-06-14

2025-06-15

Cette année, je voulais faire un petit festival mais il s’avère que nous aurons l’immense honneur d’accueillir Mestre Ratto du groupe Agua de Beber. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mestre Ratto, originaire de Fortaleza au Brésil a été formé corde noire par Mestre Paulao, l’un des fondateurs du grupo Capoeira Brasil le 11/08/2001. Avec d’autres, il est l’une des plus grandes influences de la capoeira contemporaine. Un style exceptionnel et une vivencia tout autant chargée.

Vous aurez également l’opportunité de rencontrer Mestra Novinha, également originaire de Fortaleza.

Pour moi l’une des plus belles représentantes féminines de la Capoeira française avec Mestra Cristina.

Une capoeira technique et objective.

Enfin, notre superviseur, mon maître, Formando Faisca accompagné comme à l’habitude de tous les amis parisiens, bretons et de la Loire-Atlantique qui viendront nous rendre visite et dispenser stage, énergie, bonne humeur et savoir autour de belles rodas, d’un bon barbecue et du soleil dans une ambiance familiale et de colonie de vacances.

De belles surprises sont prévues.

Nao perça a oportunidade

Infos et réservation https://www.helloasso.com/associations/passa-bem/evenements/festival-capoeira-brasil-loire-atlantique-2025 .

Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

