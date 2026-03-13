Festival CapSur Atelier Doublage Coutances
Festival CapSur Atelier Doublage Coutances mercredi 8 avril 2026.
Festival CapSur Atelier Doublage
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Petits et grands, parents, enfants, en solo, en duo ou en groupe, venez prêter votre voix, sur l’esplanade du cinéma ! Ouvert à tous.
Animé par Géraldine Mari, réalisatrice. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival CapSur Atelier Doublage
L’événement Festival CapSur Atelier Doublage Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme