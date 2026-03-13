Festival CapSur Atelier Doublage

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Petits et grands, parents, enfants, en solo, en duo ou en groupe, venez prêter votre voix, sur l’esplanade du cinéma ! Ouvert à tous.

Animé par Géraldine Mari, réalisatrice. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival CapSur Atelier Doublage

L’événement Festival CapSur Atelier Doublage Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme