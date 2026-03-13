Festival CapSur Atelier Réalité virtuelle Coutances
Festival CapSur Atelier Réalité virtuelle Coutances samedi 11 avril 2026.
Festival CapSur Atelier Réalité virtuelle
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Tour du monde de Wild Immersion, nous invite à explorer la nature sauvage aux quatre coins de la planète, à en admirer la beauté et à prendre conscience de sa force fragile.
Rendez-vous sur l’esplanade du cinéma.
En partenariat avec le Centre d’animation Les Unelles. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Festival CapSur Atelier Réalité virtuelle
L’événement Festival CapSur Atelier Réalité virtuelle Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme