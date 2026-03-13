Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre Coutances
Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre Coutances dimanche 12 avril 2026.
Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 18:45:00
Date(s) :
2026-04-12
Balade + Goûter + film.
14h30 accueil des participants.
15h00 départ de La Balade de la reconstruction, 6 km.
16h30 retour et goûter.
17h00 projection de SAUVAGE en présence du réalisateur Camille Ponsin.
Résumé de SAUVAGE Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre
L’événement Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme