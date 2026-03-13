Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:45:00

Date(s) :

2026-04-12

Balade + Goûter + film.

14h30 accueil des participants.

15h00 départ de La Balade de la reconstruction, 6 km.

16h30 retour et goûter.

17h00 projection de SAUVAGE en présence du réalisateur Camille Ponsin.

Résumé de SAUVAGE Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre

L’événement Festival CapSur Balade + Ciné Rencontre Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme