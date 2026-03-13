Festival CapSur Ciné-rencontre Compostelle

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 22:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Projection du film Compostelle . En présence du réalisateur Yann Samuell.

Résumé du film Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival CapSur Ciné-rencontre Compostelle

L’événement Festival CapSur Ciné-rencontre Compostelle Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme