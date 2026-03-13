Festival CapSur DJ-Ciné Drive

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11 23:15:00

Date(s) :

2026-04-11

Soirée DJ-Ciné avec System.D, un voyage musical pour un moment plein d’énergie et de convivialité, sur l’esplanade du cinéma, suivi du film Drive (Interdit 12 ans) en vostfr.

19h30 Concert System.D.

21h15 Drive vostfr (int -12 ans).

Restauration et boisson sur place.

Pack concert + film 10€. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival CapSur DJ-Ciné Drive

L’événement Festival CapSur DJ-Ciné Drive Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme