Festival CapSur Drive-In Top gun

Parking Parc des Sports Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 21:15:00

fin : 2026-04-12 22:45:00

Date(s) :

2026-04-12

Soirée exceptionnelle DRIVE-IN.

Venez (re)voir le film TOP GUN (1986) assis dans votre voiture avec le son dans les enceinte de votre véhicule !

Snacking et boisson disponible sur place.

Stationnement des véhicule à partir de 20h30 (privilégier les petits véhicules).

Nombre de places limitée à 50 véhicules.

Projection à partir de 21h15. .

Parking Parc des Sports Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival CapSur Drive-In Top gun

L’événement Festival CapSur Drive-In Top gun Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme