Festival CapSur Drive-In Top gun Coutances
Festival CapSur Drive-In Top gun Coutances dimanche 12 avril 2026.
Festival CapSur Drive-In Top gun
Parking Parc des Sports Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 21:15:00
fin : 2026-04-12 22:45:00
Date(s) :
2026-04-12
Soirée exceptionnelle DRIVE-IN.
Venez (re)voir le film TOP GUN (1986) assis dans votre voiture avec le son dans les enceinte de votre véhicule !
Snacking et boisson disponible sur place.
Stationnement des véhicule à partir de 20h30 (privilégier les petits véhicules).
Nombre de places limitée à 50 véhicules.
Projection à partir de 21h15. .
Parking Parc des Sports Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Festival CapSur Drive-In Top gun
L’événement Festival CapSur Drive-In Top gun Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme