Festival CapSur Séance Rencontre Les voyages de Tereza

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:15:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Rencontre avec Tristan Brossat, journaliste et critique de cinéma à la suite de la projection du film Les voyages de Tereza en vostfr.

Tereza a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Le jour venu, elle reçoit l’ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter de leurs dernières années. Tereza refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l’aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret…

Avec le soutien de l’ADRC. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival CapSur Séance Rencontre Les voyages de Tereza

L’événement Festival CapSur Séance Rencontre Les voyages de Tereza Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme