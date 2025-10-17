Festival Carnavalorock Salle de Robien Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

Le festival Carnavalorock fait son retour en octobre avec une programmation des plus alléchantes !

Programmation complète à venir. Premiers noms

LOFOFORA, THE FRUSTRATION, THE LIMIÑANAS, POESIE ZERO, THE UNDERTONES, DRAMA KING. .

L’événement Festival Carnavalorock Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-02-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme