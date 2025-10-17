Festival Carnavalorock Salle de Robien Saint-Brieuc
Festival Carnavalorock Salle de Robien Saint-Brieuc vendredi 17 octobre 2025.
Côtes-d’Armor
Festival Carnavalorock Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-17
Le festival Carnavalorock fait son retour en octobre avec une programmation des plus alléchantes !
Programmation complète à venir. Premiers noms
LOFOFORA, THE FRUSTRATION, THE LIMIÑANAS, POESIE ZERO, THE UNDERTONES, DRAMA KING. .
Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Carnavalorock Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-02-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme