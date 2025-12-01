FESTIVAL CARTE BLANCHE Amélie-les-Bains-Palalda

FESTIVAL CARTE BLANCHE Amélie-les-Bains-Palalda mardi 16 décembre 2025.

FESTIVAL CARTE BLANCHE

Salle de Cinéma, Casino Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 17:30:00
fin : 2025-12-16 19:00:00

Date(s) :
2025-12-16

Festival Carte Blanche
  .

Salle de Cinéma, Casino Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 52 18 

English :

Carte Blanche Festival

German :

Festival Carte Blanche

Italiano :

Festival Carte Blanche

Espanol :

Festival Carte Blanche

L’événement FESTIVAL CARTE BLANCHE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-11-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR