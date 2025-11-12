FESTIVAL CARTE BLANCHE Arles-sur-Tech
FESTIVAL CARTE BLANCHE Arles-sur-Tech mercredi 12 novembre 2025.
FESTIVAL CARTE BLANCHE
32 Rue du Barri d’Amont Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-11-12 19:30:00
2025-11-12
18h Festival Carte Blanche
MASA, 32 rue Barri d’Amont. Entrée libre
32 Rue du Barri d’Amont Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 37 31
English :
18h Carte Blanche Festival
MASA, 32 rue Barri d?Amont. Free admission
German :
18h Festival Carte Blanche
MASA, 32 rue Barri d’Amont. Freier Eintritt
Italiano :
18:00 Festival Carte Blanche
MASA, 32 rue Barri d’Amont. Ingresso libero
Espanol :
18.00 h Festival Carte Blanche
MASA, 32 rue Barri d’Amont. Entrada gratuita
