FESTIVAL CARTE BLANCHE Arles-sur-Tech
FESTIVAL CARTE BLANCHE Arles-sur-Tech mercredi 18 février 2026.
FESTIVAL CARTE BLANCHE
32 Rue du Barri d’Amont Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18 19:30:00
Date(s) :
2026-02-18
18h Festival Carte Blanche
MASA, 32 rue Barri d’Amont. Entrée libre
L’Ours de Marc Péguy Nauroy durée 20 mn
Entre deux ours de Marc Péguy Nauroy 23 mn
.
32 Rue du Barri d’Amont Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 37 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
18h Carte Blanche Festival
MASA, 32 rue Barri d?Amont. Free admission
L’Ours by Marc Péguy Nauroy duration 20 mn
Entre deux ours by Marc Péguy Nauroy 23 mn
L’événement FESTIVAL CARTE BLANCHE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-01-14 par BIT DE ARLES SUR TECH