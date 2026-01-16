FESTIVAL CARTE BLANCHE

Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Projection de deux documentaires, L’Ours et Entre deux ours , réalisés par Marc Péguy Nauroy (durée totale 45 minutes).

Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Screening of two documentaries, L?Ours and Entre deux ours , directed by Marc Péguy Nauroy (total running time: 45 minutes).

