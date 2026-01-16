FESTIVAL CARTE BLANCHE Saint-Laurent-de-Cerdans
FESTIVAL CARTE BLANCHE Saint-Laurent-de-Cerdans mercredi 25 février 2026.
FESTIVAL CARTE BLANCHE
Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Projection de deux documentaires, L’Ours et Entre deux ours , réalisés par Marc Péguy Nauroy (durée totale 45 minutes).
.
Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of two documentaries, L?Ours and Entre deux ours , directed by Marc Péguy Nauroy (total running time: 45 minutes).
L’événement FESTIVAL CARTE BLANCHE Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-01-16 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR