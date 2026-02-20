FESTIVAL CARTE BLANCHE

Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Projection de 4 court-métrages Câline de Margot Reumont (15 min), Love Me True de Inès Sedan (8min), Et je Deviendrais Belle de Mathilde George (10 min) et Les Filles C’est Fait Pour Faire L’Amour de Jeanne Paturle, Cécile Rousset, Jeanne Drouet et Emmanuelle Santelli (16 min).

.

Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of 4 short films: Câline by Margot Reumont (15 min), Love Me True by Inès Sedan (8 min), Et je Deviendrais Belle by Mathilde George (10 min) and Les Filles C’est Fait Pour Faire L’Amour by Jeanne Paturle, Cécile Rousset, Jeanne Drouet and Emmanuelle Santelli (16 min).

L’événement FESTIVAL CARTE BLANCHE Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-02-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR