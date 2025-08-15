Festival Castel Artès 2025 Mirepoix
Le festival Castel Artès annonce sa cinquième édition en Pays de Mirepoix ! Un très beau parcours musical qui se déroulera du 15 au 22 août 2025 !
English :
The Castel Artès festival announces its fifth edition in the Pays de Mirepoix! A beautiful musical journey from August 15 to 22, 2025!
German :
Das Festival Castel Artès kündigt seine fünfte Ausgabe im Pays de Mirepoix an! Eine sehr schöne musikalische Reise, die vom 15. bis 22. August 2025 stattfinden wird!
Italiano :
Il Festival Castel Artès annuncia la sua quinta edizione nella regione di Mirepoix! Un meraviglioso viaggio musicale che si svolgerà dal 15 al 22 agosto 2025!
Espanol :
El Festival Castel Artès anuncia su quinta edición en la región de Mirepoix Un maravilloso viaje musical del 15 al 22 de agosto de 2025
