Festival Castel Artès 2025 Mirepoix

Festival Castel Artès 2025 Mirepoix vendredi 15 août 2025.

Festival Castel Artès 2025

Mirepoix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-15

Le festival Castel Artès annonce sa cinquième édition en Pays de Mirepoix ! Un très beau parcours musical qui se déroulera du 15 au 22 août 2025 !

.

Mirepoix 09500 Ariège Occitanie +33 6 33 17 31 14 claudediseuse@yahoo.com

English :

The Castel Artès festival announces its fifth edition in the Pays de Mirepoix! A beautiful musical journey from August 15 to 22, 2025!

German :

Das Festival Castel Artès kündigt seine fünfte Ausgabe im Pays de Mirepoix an! Eine sehr schöne musikalische Reise, die vom 15. bis 22. August 2025 stattfinden wird!

Italiano :

Il Festival Castel Artès annuncia la sua quinta edizione nella regione di Mirepoix! Un meraviglioso viaggio musicale che si svolgerà dal 15 al 22 agosto 2025!

Espanol :

El Festival Castel Artès anuncia su quinta edición en la región de Mirepoix Un maravilloso viaje musical del 15 al 22 de agosto de 2025

L’événement Festival Castel Artès 2025 Mirepoix a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares