Festival célébrons l’agroécologie et l’agroforesterie Locaux de l’ADAF Monastère Sainte-Croix Bonlieu-sur-Roubion

Festival célébrons l’agroécologie et l’agroforesterie

Locaux de l’ADAF Monastère Sainte-Croix 225 Route de la Laupie Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-11 00:00:00

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11

A l’occasion des 10 ans de l’ADAF animations gratuites autour de l’agroécologie et de l’agroforesterie, dont certaines s’inscrivent dans la Fête de la Science

Locaux de l’ADAF Monastère Sainte-Croix 225 Route de la Laupie Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 78 68 67 contact@adaf26.org

ADAF celebrates its 10th anniversary with free events on agroecology and agroforestry, some of which are part of the Fête de la Science

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens von ADAF: kostenlose Veranstaltungen rund um die Themen Agrarökologie und Agroforstwirtschaft, einige davon im Rahmen des Wissenschaftsfestes

In occasione del 10° anniversario dell’ADAF: eventi gratuiti incentrati sull’agroecologia e l’agroforestazione, alcuni dei quali fanno parte della Fête de la Science

Con motivo del 10º aniversario de la ADAF: actos gratuitos centrados en la agroecología y la agrosilvicultura, algunos de ellos en el marco de la Fiesta de la Ciencia

