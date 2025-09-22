Festival « Celles qui sèment » La Cité Audacieuse Paris
Festival « Celles qui sèment » La Cité Audacieuse Paris lundi 22 septembre 2025.
La nécessité de l’écoféminisme pour des villes justes et durables, de Bogota à Saint-Denis
Avec Women Engage for a Common Future, Pikpik Environnement et Aminata Niakaté
Lundi 22 septembre, 19h
Perspectives féministes sur l’agriculture d’aujourd’hui
Avec la Fondation Terre de liens, la Fondation RAJA, Abiosol et le réseau CIVAM
Mardi 23 septembre, 19h
Celles qui sèment : féminisme et climat, même combat?
Avec Jules Falquet, Adélaïde Bon, Sandrine Rousseau, Elise Thiebaut et Rokhaya Diallo
Mercredi 24 septembre, 19h
Frottements écoféministes : Arpentage de textes
Par Voix Déterres
Jeudi 25 septembre, 18h30
Fresques de l’écoféminisme
Par Climate (Gender and climate change) & Les Impactrices
Jeudi 25 septembre, 18h30
Atelier « Répartie écoféministe »
Par Osez le féminisme
Vendredi 26 septembre, 18h30
DJ set et soirée festive
DJ Puska, DJ Cheetah et DJ ELI
Vendredi 26 septembre, 20h
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Atelier : Le Jardin Créole en Guadeloupe
Avec Chantal Labylle
14h
Atelier : L’Agriculture de risque en Martinique
Avec Monette Marielouise
15h
Atelier : Lelasoté, labour collectif au rythme du tambour et du chant réinventé
Avec Annick Jubenôt
16h
Création d’un podcast pédagogique et interactif
Avec Les Femmes de Savoirs
17h
Conférence-débat : Vers de nouveaux modes de production/consommation en
18h
Concert : Chants et tambours du Lasotè
19h
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Atelier : Les tisanes de La Réunion
Avec Reine-Claude Gonthier
14h
Atelier : Les plantes médicinales des Îles Marquises
Avec Sarahvaki
15h
Atelier : Sur les tisanes traditionnelles de La Réunion
Avec Isabelle Hoarau-Joly
16h
Création d’un podcast pédagogique et interactif
Avec Les Femmes de Savoirs
17h
Conférence-débat : Les soins par les plantes en outre-mer
Avec la présence d’Alba Zaremski du réseau Cosmétopée Ultramarine
18h
SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE
Ecoféminisme, désirs et révolution : présentation de livre
Par Myriam Bahaffou, autrice de Des paillettes sur le compost
Lundi 29 septembre, 19h
Projection documentaire « Su tierra : récits d’agricultrices au Chili et en Argentine »
Suivie d’une rencontre avec Julie Gorrias, réalisatrice du film
Mardi 30 septembre, 19h
La Cité Audacieuse, premier tiers-lieu parisien entièrement dédié au rayonnement des droits des femmes et à la construction d’une société égalitaire, vous invite à la première édition de son Festival écoféministe « Celles qui sèment ».
Du lundi 22 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Cité Audacieuse 9, rue de Vaugirard 75006 Paris