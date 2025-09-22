Festival « Celles qui sèment » La Cité Audacieuse Paris

Festival « Celles qui sèment » La Cité Audacieuse Paris lundi 22 septembre 2025.

La nécessité de l’écoféminisme pour des villes justes et durables, de Bogota à Saint-Denis

Avec Women Engage for a Common Future, Pikpik Environnement et Aminata Niakaté

Lundi 22 septembre, 19h

Perspectives féministes sur l’agriculture d’aujourd’hui

Avec la Fondation Terre de liens, la Fondation RAJA, Abiosol et le réseau CIVAM

Mardi 23 septembre, 19h

Celles qui sèment : féminisme et climat, même combat?

Avec Jules Falquet, Adélaïde Bon, Sandrine Rousseau, Elise Thiebaut et Rokhaya Diallo

Mercredi 24 septembre, 19h

Frottements écoféministes : Arpentage de textes

Par Voix Déterres

Jeudi 25 septembre, 18h30

Fresques de l’écoféminisme

Par Climate (Gender and climate change) & Les Impactrices

Jeudi 25 septembre, 18h30

Atelier « Répartie écoféministe »

Par Osez le féminisme

Vendredi 26 septembre, 18h30

DJ set et soirée festive

DJ Puska, DJ Cheetah et DJ ELI

Vendredi 26 septembre, 20h

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Atelier : Le Jardin Créole en Guadeloupe

Avec Chantal Labylle

14h

Atelier : L’Agriculture de risque en Martinique

Avec Monette Marielouise

15h

Atelier : Lelasoté, labour collectif au rythme du tambour et du chant réinventé

Avec Annick Jubenôt

16h

Création d’un podcast pédagogique et interactif

Avec Les Femmes de Savoirs

17h

Conférence-débat : Vers de nouveaux modes de production/consommation en outre-mer avec un zoom sur l’ESS

18h

Concert : Chants et tambours du Lasotè

19h

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Atelier : Les tisanes de La Réunion

Avec Reine-Claude Gonthier

14h

Atelier : Les plantes médicinales des Îles Marquises

Avec Sarahvaki

15h

Atelier : Sur les tisanes traditionnelles de La Réunion

Avec Isabelle Hoarau-Joly

16h

Création d’un podcast pédagogique et interactif

Avec Les Femmes de Savoirs

17h

Conférence-débat : Les soins par les plantes en outre-mer

Avec la présence d’Alba Zaremski du réseau Cosmétopée Ultramarine

18h

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE

Ecoféminisme, désirs et révolution : présentation de livre

Par Myriam Bahaffou, autrice de Des paillettes sur le compost

Lundi 29 septembre, 19h

Projection documentaire « Su tierra : récits d’agricultrices au Chili et en Argentine »

Suivie d’une rencontre avec Julie Gorrias, réalisatrice du film

Mardi 30 septembre, 19h

La Cité Audacieuse, premier tiers-lieu parisien entièrement dédié au rayonnement des droits des femmes et à la construction d’une société égalitaire, vous invite à la première édition de son Festival écoféministe « Celles qui sèment ».

Du lundi 22 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

La Cité Audacieuse 9, rue de Vaugirard 75006 Paris