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Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet

samedi 11 juillet 2026 · Derrière la halle, Cazavet (09) · Cazavet

Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Derrière la halle, Cazavet (09)
Adresse
Salle des fêtes, 09160 Cazavet, France
Ville
09160 Cazavet
Département
Ariège
Tarif
Gratuit

Festival Celtie d’Oc Samedi 11 juillet, 15h00 Derrière la halle, Cazavet (09) Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:30:00+02:00

Vendredi 10 juillet

19 h 00 Tarabastar – fanfare audoise occitane

21 h 00 Booze Brothers – rock celtique

23 h 00 Lou Seriol – Italie, pop rock occitan

Samedi 11 juillet

15 h 00 Spectacle équestre sur le thème du roi Arthur, avec les cavaliers du centre équestre de Coumariau

17 h 30 Duo Bourry-Rouc…

source: Festival Celtie d’Oc – AgendaTrad

Derrière la halle, Cazavet (09) Salle des fêtes, 09160 Cazavet, France Cazavet 09160 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/festival-celtie-oc.pdyshm7t »}]
avec Tarabastar – Lou Seriol – Duo Bourry Rouch – Lhi Balos festival concert

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