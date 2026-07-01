Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet

Informations pratiques

Festival Celtie d’Oc Samedi 11 juillet, 15h00 Derrière la halle, Cazavet (09) Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:30:00+02:00

Vendredi 10 juillet

19 h 00 Tarabastar – fanfare audoise occitane

21 h 00 Booze Brothers – rock celtique

23 h 00 Lou Seriol – Italie, pop rock occitan

Samedi 11 juillet

15 h 00 Spectacle équestre sur le thème du roi Arthur, avec les cavaliers du centre équestre de Coumariau

17 h 30 Duo Bourry-Rouc…

source: Festival Celtie d’Oc – AgendaTrad

Derrière la halle, Cazavet (09) Salle des fêtes, 09160 Cazavet, France Cazavet 09160 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/festival-celtie-oc.pdyshm7t »}]

avec Tarabastar – Lou Seriol – Duo Bourry Rouch – Lhi Balos festival concert