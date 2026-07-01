Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet
samedi 11 juillet 2026 · Derrière la halle, Cazavet (09) · Cazavet
Informations pratiques
Festival Celtie d’Oc Samedi 11 juillet, 15h00 Derrière la halle, Cazavet (09) Ariège
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:30:00+02:00
Vendredi 10 juillet
19 h 00 Tarabastar – fanfare audoise occitane
21 h 00 Booze Brothers – rock celtique
23 h 00 Lou Seriol – Italie, pop rock occitan
Samedi 11 juillet
15 h 00 Spectacle équestre sur le thème du roi Arthur, avec les cavaliers du centre équestre de Coumariau
17 h 30 Duo Bourry-Rouc…
source: Festival Celtie d’Oc – AgendaTrad
Derrière la halle, Cazavet (09) Salle des fêtes, 09160 Cazavet, France Cazavet 09160 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/festival-celtie-oc.pdyshm7t »}]
avec Tarabastar – Lou Seriol – Duo Bourry Rouch – Lhi Balos festival concert
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- Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet 10 juillet 2026