FESTIVAL CELTOMANIA MEDIATHEQUE LE PUITS AU CHAT passage sophie scholl Blain

passage sophie scholl Médiathèque Blain Loire-Atlantique

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

2025-11-26

Dans le cadre du Festival Celtomania la médiathèque le puits au chat vous accueille à 10h Lecture en breton par l’association Timilenn et à 15h Projection d’un dessin animé en breton sous titrés en français.

10h Lecture en breton par l’association Timilenn qui édite des albums en langue bretonne.

15h Projection d’un dessin animé en breton sous titrés en français … surprise ! .

English :

As part of the Celtomania Festival, the puits au chat media library welcomes you at 10am to a reading in Breton by the Timilenn association, and at 3pm to a screening of a Breton cartoon with French subtitles.

German :

Im Rahmen des Festivals Celtomania empfängt Sie die Mediathek Le puits au chat um 10 Uhr zu einer Lesung auf Bretonisch durch den Verein Timilenn und um 15 Uhr zu einer Zeichentrickfilmvorführung auf Bretonisch mit französischen Untertiteln.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Celtomania, la biblioteca multimediale puits au chat ospiterà alle 10.00 una lettura in bretone a cura dell’associazione Timilenn e alle 15.00 la proiezione di un cartone animato bretone con sottotitoli in francese.

Espanol :

En el marco del Festival Celtomanía, la mediateca puits au chat acogerá a las 10h una lectura en bretón a cargo de la asociación Timilenn y a las 15h la proyección de un dibujo animado en bretón subtitulado en francés.

