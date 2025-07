Festival C’est comme ça ! Château-Thierry

Organisé par L’échangeur-CDCN, le festival C’est comme ça ! fait son grand retour du 18 septembre au 11 octobre 2025.

C’est comme ça ! 2025, c’est une vingtaine de spectacles au cours des 4 semaines de festival et de la Nuit de la danse en clôture. Cette nouvelle édition sera également ponctuée de soirées films, de tables rondes et d’ateliers. Enfin, 3 expositions sont à retrouver au Silo U1. Chaque année, la programmation du festival est marquée par des Traversées. Du 25 au 27 septembre, la première Traversée invitera à la rencontre d’Irène Tassembédo, grande figure de la danse en Afrique et la seconde, du 2 au 4 octobre, est conçue en coprogrammation avec la Sélection suisse en Avignon.

Dans un esprit de convivialité, le bar du festival ainsi qu’une restauration sont ouverts les soirs de spectacles et, les samedis, la soirée se poursuit avec un DJ set à la Biscuiterie pour le public du festival.

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

