Festival C'est Comme Ça ! Des_espoirs Château-Thierry samedi 27 septembre 2025.

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Des_espoirs Irène Tassembédo.

Des_espoirs, plus qu’un jeu de mot, est un titre prophétique. La pièce d’Irène Tassembédo met en scène la jeunesse du Sahel aux prises de crises politiques et sociales constantes. Des vagues d’espoirs et de désespoirs les submergent.

Depuis près de 15 ans, la région du Sahel est en proie au terrorisme et aux crimes, les populations sont sans cesse déplacées et fuient l’horreur et la désolation. Refusant cette fatalité, la jeunesse s’interroge et parfois se soulève. Avec Des_espoirs, les spectateur·rices sont immergé·es dans une expérience chorégraphique qui met en perspective nos dualités existentielles, les émotions qui nous traversent en permanence face aux difficultés d’un monde en mutation désarroi, doute et colère, mais aussi joie et élans de fraternité et sororité.

Durée 1h15

Chorégraphe Irène Tassembédo / Interprètes Tchinvier Quentin Konan, Syntyche Kouadio, Ahou Prisca Kouamé, Affouo Charlotte Moro, Dramane Ouattara, Florentine Dabire, Clément Nikiema

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

