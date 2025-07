Festival C’est Comme Ça ! Page blanche Chapitre 2, Ladji Koné Brasles

Festival C'est Comme Ça ! Page blanche Chapitre 2, Ladji Koné

Brasles

Début : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

Page blanche Chapitre 2

Samedi 27 septembre à 19 h

Espace Commun 02400, Brasles.

Pièce sur l’absence et le manque, Page blanche évoque les doutes et les hésitations face à un avenir imprévisible, en même temps qu’elle questionne les liens humains qui tissent et retissent les grandes étapes de nos vies.

Peut-on prédire ce qu’il va advenir, tout est-il déjà écrit ou subit-on les affres du hasard ? Le chorégraphe Ladji Koné nous livre une pièce en deux chapitres où il affronte l’absence d’un frère et envisage des retrouvailles en plein coeur du Ghana. Et si la page blanche s’écrit à l’aveugle dans le présent du quotidien, elle est avant tout le lieu des possibles, où tout est à construire et imaginer. Sur scène, des lignes de vie se dessinent et accompagnent les corps des danseurs ; elles racontent les failles, les silences et les rendez-vous choisis ou subis.

Durée 50 min

Chorégraphie Ladji Koné / Slam Ali Kiswensida Ouedraogo dit Doueslik / Collaboration avec l’artiste visuelle Soly Volná / Répétiteur, regard extérieur, appui chorégraphique Jérôme Andrieu / Création musicale et interprétation Ridina Ahmedová / Création lumière Claire Legrand

Brasles 02400 Aisne Hauts-de-France

