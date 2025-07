Festival C’est Comme Ça ! Turn On, Soraya Leila Emery Château-Thierry

Festival C’est Comme Ça ! Turn On, Soraya Leila Emery Château-Thierry jeudi 2 octobre 2025.

Festival C’est Comme Ça ! Turn On, Soraya Leila Emery

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 21:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Festival C’est Comme Ça !

Turn On Soraya Leila Emery

✨ Un spectacle puissant sur le désir féminin et l’émancipation

Jeudi 2 octobre à 21h

L’Échangeur, grande salle Château-Thierry

⏱️ Durée 1h

À partir de 12 ans

Les femmes se réveillent !

Elles prennent la parole, le pouvoir, et surtout, la liberté d’éprouver.

Avec Turn On, la danseuse et chorégraphe suisse d’origine marocaine Soraya Leila Emery signe un manifeste corporel vibrant, une exploration du plaisir féminin à travers le prisme des identités multiples.

Accompagnée sur scène par Donia Speaks et Lena Sophia Bagutti Khennouf, elle questionne le regard, le consentement, les héritages culturels et les fantasmes orientalistes avec force et délicatesse.

Entre danse, arts martiaux, lumières mouvantes et paysages sonores enveloppants, ces trois artistes créent un espace de sensations partagées, un appel à la libération.

Un spectacle aussi politique que sensoriel, où les corps parlent, s’affirment, et nous invitent à nous reconnecter au nôtre.

Concept, chorégraphie, direction artistique Soraya Leila Emery

Co-chorégraphie & performance Soraya Leila Emery, Donia Speaks, Lena Sophia Bagutti Khennouf

Son Sinan Moses

Costumes & scénographie Moni Wespi

Dramaturgie Lyn Bentschik

Lumières Patrik Rimann

Mentorat Ulduz Ahmadzadeh

Soutien dramaturgique TanzPlan Ost Mona De Weerdt, Simone Truong

Source L’échangeur 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival C’est Comme Ça ! Turn On, Soraya Leila Emery Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-27 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne