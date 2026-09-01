Informations pratiques

Saint-Loup-sur-Aujon

FESTIVAL C’EST LE CIRQUE À COURCELLES

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Tout public

Depuis douze ans, la Maison de Courcelles organise un festival de cirque nommé C’est le Cirque à Courcelles, à Courcelles-sur-Aujon. Cette douzième édition se déroule les 11 et 12 septembre 2026, au programme des spectacles tout public à prix libres, des concerts, un bal dansant, des jeux et ateliers, une restauration faite maison avec des produits locaux, etc.

De quoi passer un agréable week-end en famille ou entre ami.es !

Entrée sur site gratuite

Spectacles sur réservation à prix libre

Vous trouverez le programme dans le PDF ci-joint. .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement FESTIVAL C’EST LE CIRQUE À COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-08-22 par Antenne du Pays de Langres