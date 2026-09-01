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FESTIVAL C’EST LE CIRQUE À COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Loup-sur-Aujon

FESTIVAL C’EST LE CIRQUE À COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Maison de Courcelles
Ville
52210 Saint-Loup-sur-Aujon
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Loup-sur-Aujon

FESTIVAL C’EST LE CIRQUE À COURCELLES

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-11

Tout public
Depuis douze ans, la Maison de Courcelles organise un festival de cirque nommé C’est le Cirque à Courcelles, à Courcelles-sur-Aujon. Cette douzième édition se déroule les 11 et 12 septembre 2026, au programme des spectacles tout public à prix libres, des concerts, un bal dansant, des jeux et ateliers, une restauration faite maison avec des produits locaux, etc.
De quoi passer un agréable week-end en famille ou entre ami.es !

Entrée sur site gratuite
Spectacles sur réservation à prix libre

Vous trouverez le programme dans le PDF ci-joint.   .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement FESTIVAL C’EST LE CIRQUE À COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-08-22 par Antenne du Pays de Langres