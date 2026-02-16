Festival C’est L’printemps à Val Cenis Bénabar revient ! Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude Val-Cenis

Festival C’est L’printemps à Val Cenis Bénabar revient !

Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis Savoie

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 20:30:00

fin : 2026-03-22 22:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Bénabar nous dévoile en exclusivité une partie de sa nouvelle tournée en création. Il sera accompagné de 5 musiciens pour ce concert exceptionnel à Val Cenis.

.

Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival C’est L’printemps à Val Cenis Bénabar returns!

Bénabar gives us an exclusive preview of his new tour. He will be accompanied by 5 musicians for this exceptional concert in Val Cenis.

L’événement Festival C’est L’printemps à Val Cenis Bénabar revient ! Val-Cenis a été mis à jour le 2026-02-16 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme