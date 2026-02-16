Festival C’est L’printemps à Val Cenis Edouard Baer Ma Candidature Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude Val-Cenis

Festival C’est L’printemps à Val Cenis Edouard Baer Ma Candidature

Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis Savoie

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 20:30:00

fin : 2026-03-23 22:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Edouard Baer dit tout ce qui lui passe par la tête. Quelques invités lui donnent la réplique et des musiciens l’accompagnent. A combien est la part d’impro ? Mystère… Spectacle créé en 2024, présenté en exclusivité et pour la première fois en province.

.

Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival C’est L’printemps à Val Cenis Edouard Baer Ma Candidature

Edouard Baer says whatever comes into his head. He’s joined by a few guest actors and musicians. How much is improv? Mystery… A show created in 2024, presented exclusively and for the first time in France.

L’événement Festival C’est L’printemps à Val Cenis Edouard Baer Ma Candidature Val-Cenis a été mis à jour le 2026-02-16 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme