Festival C’est l’Printemps à Val Cenis Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude Val-Cenis

Festival C’est l’Printemps à Val Cenis

Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis Savoie

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-23 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

En collaboration avec Laurent Gerra, maître de cérémonie, découvrez la programmation de cette 13ème édition !

Un rendez-vous annuel exceptionnel ! Trois jours de festival dans une ambiance chaleureuse et conviviale, entre amis.



English : Festival C’est l’Printemps in Val Cenis

In collaboration with Laurent Gerra, Master of Ceremonies, discover the program for this 13th edition!

An exceptional annual event. 3 days of festival fun in a warm, friendly atmosphere.

