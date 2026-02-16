Festival C’est l’Printemps à Val Cenis Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude Val-Cenis
Auditorium Laurent Gerra Culture en altitude 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis Savoie
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-23 23:00:00
2026-03-21
En collaboration avec Laurent Gerra, maître de cérémonie, découvrez la programmation de cette 13ème édition !
Un rendez-vous annuel exceptionnel ! Trois jours de festival dans une ambiance chaleureuse et conviviale, entre amis.
English : Festival C’est l’Printemps in Val Cenis
In collaboration with Laurent Gerra, Master of Ceremonies, discover the program for this 13th edition!
An exceptional annual event. 3 days of festival fun in a warm, friendly atmosphere.
