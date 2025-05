Festival « C’est Quoi ce Cirque ? – Vabres-l’Abbaye, 16 mai 2025 07:00, Vabres-l'Abbaye.

Aveyron

Festival « C’est Quoi ce Cirque ? Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye Aveyron

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-24

2025-05-16

Spectacles cirque et concerts reviennent à Vabres-l’Abbaye du 16 au 24 mai pour le Festival « C’est Quoi ce Cirque ? »

Ven 16 mai 2025 18h

Concert Les Georges du Tarn + ThreeBal + Fülü + DJ Ranium

Sam 17 mai 2025 21h

Spectacle « La petite histoire… » Typhus Bronx

Mer 21 mai 2025 15h

Spectacle « L’adulte mode d’emploi » Cie 4ème Souffle

Ven 23 mai 2025 21h

Cabaret Cirque « C’est Quoi ce Cabaret ? »

Sam 24 mai 2025 21h

Cabaret Cirque « C’est Quoi ce Cabaret ? » .

Parc de l’évèché

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

English :

Circus shows and concerts return to Vabres-l?Abbaye from May 16 to 24 for the Festival « C?est Quoi ce Cirque?

German :

Zirkusaufführungen und Konzerte kehren vom 16. bis 24. Mai zum Festival « C?est Quoi Ce Cirque? » nach Vabres-l’Abbaye zurück

Italiano :

Spettacoli circensi e concerti tornano a Vabres-l’Abbaye dal 16 al 24 maggio per il Festival « C’est Quoi ce Cirque?

Espanol :

Espectáculos de circo y conciertos vuelven a Vabres-l?Abbaye del 16 al 24 de mayo con motivo del Festival « C?est Quoi ce Cirque?

