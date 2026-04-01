Festival Chahübohu Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Chadrac

Festival Chahübohu

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-09

Chahübohu parce que Tohu-Bohu

Tohu-Bohu parce que DÉSORDRE, confusion de choses mêlées

Désordre artistique avec des spectacles et des concerts, en salle et en extérieur, pour danser, pour chanter, pour rire et réfléchir, pour s’ouvrir et découvrir

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 culture@csc-chadrac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chahübohu because Tohu-Bohu

Tohu-Bohu because DISORDER, confusion of mixed things

Artistic disorder with shows and concerts, indoors and outdoors, to dance, to sing, to laugh and reflect, to open up and discover

L’événement Festival Chahübohu Chadrac a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay