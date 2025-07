FESTIVAL CHAHUT ! MUSIQUE EN CÉVENNES Saint-Germain-de-Calberte

Au programme du festival Chahut! le samedi 9 août le Poèmaton, place du marché ; lecture poésie et musique ; Le Monde est rond, spectacle jeune public ; Sabir quintet (compositions du oudiste, multi-instrumentiste Raphaël Benyoucef)

Au programme du festival Chahut! le samedi 9 août :

À partir de 10h00 Le Poèmaton, place du marché

11h30 lecture poésie et musique avec Marthe Omé et Anne Piffard, place des colonies de vacances

17h30 Le monde est rond au temple

Le Monde est rond, de Gertrude Stein

Atelier Hors Champ • Spectacle jeune public

Le monde est rond est un voyage sonore et poétique pour les petits et les grands, à partir de 6 ans.

Ce texte de Gertrud Stein est une longue comptine-poème-chanson et légende qui raconte le monde vu par les yeux d’une petite fille Rose. Rose et son chien Amour, Willie et Billy, son lion sauvage, constituent les principales figures de ce qu’on peut lire comme un récit initiatique qui s’ouvre, comme tous les contes, par Il était une fois… et se résout, comme tous les contes, par l’union heureuse du féminin et du masculin ; mais entre-temps, Gertrude Stein brouille les pistes et bouleverse les codes, fait de Rose l’héroïne intrépide et créative de sa renaissance.

Juliette de Massy, Nina Lainville, chant lyrique/texte

Sophie Pernette, Agläé Bondon, texte

Frédéric Tétart, voix, musique

Pascale Nandillon, mise en scène, palette graphique

22h Sabir quintet à l’espace Étienne Lauriol

Compositions du oudiste, multi-instrumentiste Raphaël Benyoucef

Langage composite, mêlé d’arabe, de grec, de turc, d’italien, d’espagnol et de français, le sabir était jadis utilisé par les marins pour communiquer et échanger dans les différents ports de la Méditerranée.

Ce terme incarne parfaitement l’essence du Sabir Quintet la création d’un langage propre, un pont entre les mondes, créant un dialogue musical qui transcende les frontières et les époques.

Raphaël Benyoucef, oud, bouzouki, composition

Marie Tournemouly, violoncelle

Sozdel Garcias, qanun

Pierre Lassailly, clarinette basse

Christophe Montet, zarb, riq, daf .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 60 11 80 03 chahutmusiquesencevennes@gmail.com

English :

The Chahut! festival program on Saturday August 9 includes: Poèmaton, market square; poetry and music readings; Le Monde est rond, a show for young audiences; Sabir quintet (compositions by oudist and multi-instrumentalist Raphaël Benyoucef)

German :

Programm des Festivals Chahut! am Samstag, den 9. August: Poèmaton, Marktplatz; Dichterlesung und Musik; Le Monde est rond, Vorstellung für Kinder; Sabir Quintett (Kompositionen des Oudisten und Multiinstrumentalisten Raphaël Benyoucef)

Italiano :

Il programma del festival Chahut! di sabato 9 agosto comprende: Poèmaton, nella piazza del mercato; letture di poesie e musica; Le Monde est rond, uno spettacolo per il pubblico giovane; Sabir quintet (composizioni dell’oudista e polistrumentista Raphaël Benyoucef)

Espanol :

El programa del festival Chahut! del sábado 9 de agosto incluye: Poèmaton, en la plaza del mercado; lecturas de poesía y música; Le Monde est rond, un espectáculo para el público joven; Sabir quintet (composiciones del oudista y multiinstrumentista Raphaël Benyoucef)

