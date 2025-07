Festival Chalon dans la rue Collectif La Trentaine – Chalon-sur-Saône

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-20

2025-07-17

En 2025, la Compagnie BOUGRELAS fête ses 30 ans. RDV Ecole primaire de l’Est du 17 au 20 juillet.

Pour passer ce cap de La Trentaine , nous avons réuni autour de nous des artistes croisé.es sur nos routes ces trente dernières années, des jeunes et des moins jeunes, parce que nous partageons les mêmes valeurs et apprécions leur travail et leur énergie. La Trentaine sera une cour festive, joyeuse et conviviale, un espace pour se réunir, être ensemble, célébrer, découvrir, s’étonner, faire la fête, dans le respect des diversités de chacun.es. Venez comme vous êtes !

Les Cies programmées :

9h50 dbk, Mission Président

11h10 & 13h05 l’Aurore, Le Banc

11h40 Bougrelas, Mission F.

13h40 Colette Merveille, Sans tambour ni trompette

15h05 La tendresse du gravier, Couleur bitume

16h20 Simul’Act, Ponk’ OpéRat

17h20 Rêvolution, Le crew

18h25 Les femmes de l’ouest, Vapeurs

19h50 Avec ou Sanka, 111 vies

21h10 Jacqueline Cambouis, Les gaufrettes

22h40 jeu.à sam. Bougrelas, Karaoké 2000 & dim. Milesker DJ Set

00h10 jeu & ven. Gipsy Pigs, la Fafara Fissa Papa & sam. Milesker DJ Set

Sur place Buvette Winterholer et Restauration By Solange et Ginette .

Ecole primaire de l’Est Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@compagniebougrelas.com

