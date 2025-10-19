Festival Chamboultou Stade Guillaume Warmuz Blanzy

Festival Chamboultou

Le festival Chamboultou est de retour à Blanzy pour sa 6e édition les 26, 27 et 28 juin 2026 !

Au programme deux jours de musique à ne pas manquer (sur billetterie) et un dimanche en famille, gratuit, avec ateliers et concerts.

La programmation, qui s’annonce déjà exceptionnelle, sera dévoilée fin novembre. Préparez-vous, il y aura du lourd ! .

Stade Guillaume Warmuz Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 00 99 communication@blanzy71.fr

