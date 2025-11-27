Festival Champignons : Art & Science(-fiction) Académie du Climat Paris

Le Festival Champignons : Art & Science(-fiction) vous invite à plonger dans un univers foisonnant, à la croisée de l’imaginaire mycologique, des arts visuels, de la recherche scientifique et des expérimentations culinaires. Pendant une semaine, la buvette de l’Académie du Climat se transforme en laboratoire vivant : un espace d’exposition organique, mouvant, en perpétuelle éclosion. Au programme : installations, ateliers participatifs, concerts sensoriels, dégustations expérimentales, et bien plus encore.

Détails des événements:

EXPOSITION : ouverte de 14h à 17h30 du jeudi 27 novembre au jeudi 4 décembre 2025

avec Théo Giachetti, Maelys Chavant, Spora (Charlotte Janis Rabuteau, Roberto Dell’Orco), Ellis Laurens & Eythan Saillet

Fermeture le dimanche 30 novembre & lundi 1er décembre

VERNISSAGE : Jeudi 27 novembre : 19h – 22h

Buffet par nos cheffes Marion & Delphine

Concert live de IXQZM & ICI MTN

TABLES RONDES : Mercredi 3 décembre



18h – 19h :

Présentation de Jean-Noël Gertz autour du projet Cycloponics & focus sur la champignonnière urbaine : La Caverne

19h – 20h :

Présentation de Christophe de Hody (Chemin de la Nature) sur le thème : “L’essentiel à connaître pour la cueillette des champignons”

20h15 – 20h45 :

Présentation de Spora (Charlotte Janis Rabuteau et Roberto Dell’Orco).

FINISSAGE : Jeudi 4 décembre : 18h – 22h

Banquet scénarisé participatif, ouvert à toustes, orchestré par Zoé Laboue

Concert live de TTT

Et toute la semaine, nos cheffes Marion et Delphine vous proposent de venir déguster un délicieux menu à la Buvette mettant en avant le champignon sous toutes ses formes !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Du jeudi 27 novembre 2025 au jeudi 04 décembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/