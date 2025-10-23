Festival Chantons sous les petits pins Place du Docteur Dufau Léon

Festival Chantons sous les petits pins Place du Docteur Dufau Léon jeudi 23 octobre 2025.

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes

Gratuit

2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Un moment musical pour les plus jeunes et leurs accompagnateurs ZigZague de la Cie Les Amulecteurs

Zig évolue dans un monde solitaire ouaté blanc dans lequel elle se sent en sécurité. Chaque jour ses petites habitudes elle nettoie et chasse toute trace colorée de sa maison. Zague, globe trotteur des couleurs découvre ravi- ce foyer immaculé. Elle s’installe et décore le lieu de ses éléments colorés. Zig estelle prête à changer ses habitudes pour accueillir une nouvelle venue ? Comment Zig et Zague vont-ils interagir ? Vont-ils arriver à partager le chemin de la vie et faire fi de leurs différences ?

à partir de 6 mois. Durée 35 minutes.

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00

