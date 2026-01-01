Festival Chantons sous les Pins Aldila Rue Lamarque Saint-Sever

Festival Chantons sous les Pins Aldila

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

ALDILA est un trio vocal féminin qui insuffle une âme nouvelle aux langues régionales à travers un répertoire original et émouvant. Composé de trois chanteuses aux horizons musicaux variés, le groupe puise sa force dans un dialogue entre la tradition corse, l’énergie basque et la vivacité créole.

À l’occasion de cette 29ème édition, préparez-vous à vibrer, chanter et profiter de moments conviviaux sur tout le territoire landais avec encore plus d’artistes, de concerts et d’engouement !

Au programme de cette soirée musicale

ALDILA est un trio vocal féminin qui insuffle une âme nouvelle aux langues régionales à travers un répertoire original et émouvant. Composé de trois chanteuses aux horizons musicaux variés, le groupe puise sa force dans un dialogue singulier entre la tradition corse, l’énergie basque et la vivacité créole martiniquaise. .

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 62 50 84 secretaire.chantons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ALDILA is an all-female vocal trio that breathes new life into regional languages through an original and moving repertoire. Made up of three singers from a variety of musical backgrounds, the group draws its strength from a dialogue between Corsican tradition, Basque energy and Creole vivacity.

L’événement Festival Chantons sous les Pins Aldila Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse