Festival Chantons sous les Pins Salle des fêtes Aurice
Festival Chantons sous les Pins Salle des fêtes Aurice vendredi 27 mars 2026.
Festival Chantons sous les Pins
Salle des fêtes 14 rue des Pastous Aurice Landes
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Propulsée par des rythmiques survitaminées, elle tranche avec toute expérience culinaire passée. Saveurs balkaniques et latines finissent par s’en évaporer pour abreuver les corps suants qui se verront rassasiés de leur fringale.
Propulsée par des rythmiques survitaminées, elle tranche avec toute expérience culinaire passée. Saveurs balkaniques et latines finissent par s’en évaporer pour abreuver les corps suants qui se verront rassasiés de leur fringale. Un cocktail explosif prend forme Zarhzä. Vous. La Nuit. .
Salle des fêtes 14 rue des Pastous Aurice 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 62 50 84 secretaire.chantons@gmail.com
English :
This year, Chantons sous les pins à Aurice offers
Propelled by supercharged rhythms, it stands in stark contrast to any previous culinary experience. Balkan and Latin flavors eventually evaporate, leaving sweaty bodies to satisfy their cravings.
