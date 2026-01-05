Festival Chantons sous les pins Salle des fêtes Linxe

Festival Chantons sous les pins

Salle des fêtes Route de l'océan Linxe Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

L’Envoûtante ;

Elle crée sa matière en écoutant ses propres chants intérieurs, sans souci esthétique autre que celui de les traduire avec justesse. Alors les mots et le propos se dressent comme le feu. Ils naviguent à vue entre une rage lucide et des bouffées d’espoir ré-oxygénant.

No Suicide Act

Duo de choc formé par FanXoa et Madsaxx. Le groupe s’est formé à la suite d’une rencontre entre les deux artistes au sein du programme de recherche PIND (Punk is Not Dead, une histoire du punk en France, 1976-2016). Au mois d’août 2022, le groupe est fondé lors d’une résidence musicale à Bourges. Au cours de l’année 2023, le groupe enregistre un premier maxi 45 tours, édité en juin conjointement par les labels indépendants Ouch! Records et Archives de la Zone Mondiale.

Tarif plein 18€, tarif prévente web 15€. .

Salle des fêtes Route de l'océan Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

